Üniversitelerin açılacağı tarih! Üniversiteler ne zaman açılıyor?
19 Ağustos tarihinde başlayan üniversite kayıt süreci 23 Ağustos'ta sona erdi. Kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından, üniversitelerde güz dönemi başlangıç tarihi gündemdeki yerini aldı. Yükseköğretim kurumları, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) çatısı altında toplanmış olmasına rağmen, üniversiteler özerk yapıda olması sebebiyle üniversitelerin açılış tarihi farklılık gösterebilmektedir. Peki, Üniversiteler ne zaman açılıyor? İşte 2024-2025 akademik yılı üniversitelerin açılacağı tarih...
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Kayıt işlemlerinin sona ermesinin ardından gözler, üniversitelerin açılacağı tarihe çevrildi. e-Devlet üzerinden kayıt işlemini tamamlayan ön lisans ve lisans öğrencileri, geçtiğimiz yıl 11 Eylül tarihinde açılan üniversitelerin, yeni akademik yılda hangi tarihte başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, "Üniversiteler ne zaman açılıyor?" İşte 2024-2025 üniversitelerde eğitimin başlayacağı tarih...
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ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Üniversite ders başı tarihleri her üniversitenin akademik başlangıç yılı farklı olduğu için derslerin başlangıç tarihine göre kamuoyuyla paylaşım yapıalcak.
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ÜNİVERSİTE MAZERET KAYDI NE ZAMAN?
Üniversite ek kayıt 26 Ağustos 2024 Pazartesi günü itibariyle başladı, 2 Eylül 2024 Pazartesi günü sona erdi
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ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILIR?
Üniversite kayıtları, adayların E-Devlet üzerinden veya üniversitelerin belirlediği kayıt merkezlerinde yapılabilecek. Adayların, kayıt için gerekli belgeleri hazırlayarak belirtilen tarihlerde başvuruda bulunmaları önemlidir.
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E-Devlet üzerinden kayıt işlemini tamamlayan adayların, kayıt belgelerini fiziki olarak üniversiteye teslim etmeleri gerekmeyebilir.