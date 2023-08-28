2023-2024 ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Üniversitelerin açılacağı tarihe ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, her YÖK'e bağlı her üniversitede eğitim öğretim için başlangıç tarihi farklılıklar gösterebilmektedir.

Üniversitelerde güz döneminin Eylül ayının üç ya da dördüncü haftasında başlaması bekleniyor.