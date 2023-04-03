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Üniversitelerde "hibrit eğitim" başladı

Üniversitelerde uzaktan eğitimin yanı sıra isteyen öğrencilere devam şartı olmadan yüz yüze eğitim imkanının sunulduğu "hibrit eğitim" başladı

Giriş: 03.04.2023 - 12:12 | Güncelleme: ABONE OL
Üniversitelerde
Üniversitelerde "hibrit eğitim" başladı
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AA

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), üniversitelerde uzaktan eğitimin yanı sıra isteyen öğrencilere devam şartı olmadan yüz yüze eğitim imkanının sunulduğu "hibrit eğitim" başladı. Kırklareli Üniversitesinde de öğrencilerde yüz yüze eğitime başladı.

TRAKYA'DA ÜNİVERSİTELERDE HİBRİT EĞİTİM BAŞLADI

Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'daki üniversitelerde uzaktan eğitimin yanı sıra isteyen öğrencilere devam şartı olmadan yüz yüze eğitim imkanının sunulduğu "hibrit eğitim" başladı.

Kırklareli Üniversitesi Kayalı Kampüsüne gelen öğrenciler dersliklere geçti. Akademisyenler tarafından dersler online ve yüz yüze verilmeye başladı.

Kırklareli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi hemşirelik bölümü son sınıf öğrencisi Türkmenistan uyruklu Zarina Taırova, depremler nedeniyle çok üzüldüklerini söyledi. Eğitime ara verilmesinin ardından AFAD ile Hatay'a gittiklerini ifade eden Taırova, tüm Türkmenistan'ın Türkiye'nin acısına ortak olduğunu kaydetti.

Yüz yüze eğitimin kendileri için daha yararlı olduğunu düşündüğü için derse geldiğini ifade eden Taırova, diğer arkadaşlarının da derslere katılmasını önerdi. Taırova, bu imkanı kendilerine sunan YÖKe teşekkür etti.

Edirne Trakya Üniversitesi ile Tekirdağ Namık Kemal üniversitelerinde de yüz yüze eğitim için bazı öğrenciler kampüse gelmeye başladı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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