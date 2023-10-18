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        Haberler Gündem Üniversitelerde ara tatil olacak mı? Üniversite ara tatili ne zaman yapılacak?

        Üniversitelerde ara tatil olacak mı?

        Ara tatil üniversite öğrencilerinin gündemindeki yerini aldı. Güz döneminde olan üniversite öğrencileri, vize ve final sınavlarını tamamladıktan sonra bahar dönemine başlayacak. Bu kapsamda ara tatilin olup olmayacağı merak konusu oldu. İşte "Üniversitelerde ara tatil olacak mı?" sorusunun yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.10.2023 - 22:36 Güncelleme: 18.10.2023 - 22:36
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        • 1

          Üniversitelerde ara tatil olacak mı? Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki okullarda uygulanan ara tatillerin, üniversitelerde uygulanıp uygulanmayacağı merak konusu oldu. Peki üniversitelerde ara tatil var mı, yapılıyor mu? İşte merak edilen güncel bilgiler...

        • 2

          ÜNİVERSİTELERDE ARA TATİL VAR MI?

          Geçtiğimiz yıllarda hayata geçirilen ara tatil uygulaması; ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini kapsıyor.

        • 3

          Üniversiteler ara tatil kapsamına girmiyor. Öte yandan her üniversite kendi akademik takvimlerini belirliyor.

        • 4

          Bu kapsamda bazı üniversiteler vize sınavları dönemi öncesi derslere ara verebiliyor. Bu nedenle öğrencilerin bağlı bulundukları üniversitenin akademik takvimini ve açıklamalarını takip etmesi gerekli.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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