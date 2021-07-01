Üniversiteler yüz yüze ne zaman açılacak?

1 Temmuz Perşembe 2021 tarihinden itibaren tam normalleşme başladı. Aşılama işlemleri 18 yaşa kadar düştü. Aşılama işlemleri tüm hızıyla sürüyor. Öğrencilerin merakla beklediği haber ise üniversitelerin yüz yüze açılacağı tarih...

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül itibariyle başlayacak.