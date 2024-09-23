Üniversiteler personel alımı yapıyor! Hangi üniversite kaç öğretim görevlisi/üyesi alacak?
Ankara Üniversitesi, Yozgat Bozok Üniversitesi, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi öğretim görevlisi ve öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu. Başvuru yapmak isteyenler şartları merak ediyor. İşte ayrıntılı bilgi
- 1
Kamu İlan sayfasında pek çok üniversitede öğretim üyesi ve elemanı alınacağı duyuruldu. Peki hangi üniversite ne kadar alım yapıyor, şartları neler?
- 2
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden:
Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle ünvanı belirtilen Üniversitemiz akademik birimlerinde açık bulunan kadrolara 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Profesör ve doçent kadrolarına daimi statüye göre atama yapılacaktır.
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Elemanı alınacaktır.
- 3
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ile Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Yönergesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır
-
- 4
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
28 Haziran 2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine tabi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel istihdam edilecektir. İlanda belirtilen şartları sağlayan adaylar 2024 KPSS (B) gurubu puan sıralaması esas alınmak kaydıyla yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın alınacaktır. Sıralamaya girenlerin 1 (bir) katı kadar yedek pozisyon belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun’un ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversite Senatosunun 31.12.2021 tarihli 2021/26 sayılı toplantısında ve Yükseköğretim Kurulu Genel Kurulunun 01.06.2022 tarihli toplantısında kabul edilerek 01.06.2022 tarihinde yürürlüğe giren Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Kriterleri Yönergesi’nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır
- 5
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 Sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama Yönetmeliği ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama İlkeleri Yönergesi hükümlerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır.
- 6
-