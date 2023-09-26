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        Haberler Gündem Üniversiteler online eğitime mi geçecek? 2023-2024 Üniversiteler uzaktan eğitim mi yoksa yüz yüze eğitim mi olacak?

        YÖK duyurdu: Üniversiteler online mı, yüz yüze mi olacak?

        Üniversitelerin açılacağı tarih ve eğitim sürecinin nasıl ilerleyeceği merak konusu oldu. Bu kapsamda gözler üniversitelerin akademik takvimlerine ve YÖK duyurularına çevrildi. YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite kayıt işlemleri sona erdi. 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takvimi ile "Üniversiteler online mı, yüz yüze mi olacak?" sorusunun yanıtını haberimizde paylaştık. İşte ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2023 - 16:41 Güncelleme: 26.09.2023 - 16:41
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        • 1

          Yeni eğitim öğretim dönemine az bir süre kala üniversitelerin eğitim durumu merak konusu oldu. YÖK tarafından yapılan açıklamada sonrasında "2023-2024 üniversiteler online mı, uzaktan mı olacak?" araştırmaları yoğunlaştı. İşte üniversitelere ilişkin YÖK açıklaması ve konuyla ilgili merak edilenler...

        • 2

          ÜNİVERSİTELER ONLINE MI OLACAK, UZAKTAN EĞİTİM Mİ VERİLECEK?

          YÖK Başkanı Özvar yaptığı açıklamada, "Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerindeki üniversitelerimizin mevcut fiziksel durumları, şehirdeki barınma imkanları gibi etkenleri göz önünde tutarak;

          - Fakülte ve yüksekokulları bünyesindeki önlisans ve lisans programlarında hangi program ve sınıflarda yüz yüze, hangi program ve sınıflarda ise uzaktan öğretim yapılacağını,

        • 3

          - Enstitüler bünyesindeki lisansüstü programlarda anabilim dalı/program bazında yüz yüze ve/veya uzaktan öğretim yapılacağını üniversite senatoları karara bağlayacaktır.

        • 4

          - Uzaktan öğretim ve/veya yüz yüze öğretim görecek tüm öğrencilerden talep edenlere, kayıtlı olduğu programla eşdeğer ve öğretim dili aynı olan diğer devlet üniversitelerindeki programlarda özel öğrencilik hakkı verilmesine, söz konusu illerdeki üniversitelerde kayıtlı olan tüm öğrencilerden talep edenlere, eğitim öğretim süresine dahil edilmeden, 1 yıl kayıt dondurma hakkı tanınmasına karar verilmiştir" diye konuştu.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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