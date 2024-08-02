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        Haberler Bilgi Yaşam Üniversiteler öğretim üyesi ve sözleşmeli personel alacak! Hangi üniversite kişi alacak, son başvuru günü ne zaman?

        Üniversiteler öğretim üyesi ve sözleşmeli personel alacak! Hangi üniversite kişi alacak, son başvuru günü ne zaman?

        Adıyaman Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Dicle Üniversitesi, İzmir Katip Çelebi gibi bazı üniversiteler öğretim üyesi ve sözleşmeli personel alacağını açıkladı. Peki Hangi üniversite kişi alacak, son başvuru günü ne zaman?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.08.2024 - 12:36 Güncelleme: 02.08.2024 - 12:52
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        • 1

          Kamu İlan sayfasında pek çok üniversitede öğretim üyesi ve elemanı alınacağı duyuruldu. Başvuru yapmak isteyenler şartları merak ediyor. İşte ayrıntılı bilgi

        • 2

          ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

          Üniversitemize, 2547 Sayılı Kanun, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ve “Adıyaman Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma İlkeleri Yönergesi” (https://pdb.adiyaman.edu.tr/files/pdb.adiyaman.edu.tr/son%20kriterler.pdf) hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere öğretim üyesi alınacaktır. Adayların, 657 Sayılı Kanun’un 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir. (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır).

          ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 657/4-B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

          Üniversitemizde, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na ekli Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen ünvanlarda, 2022 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın) aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 53 (elli üç) sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

        • 3

          DİCLE ÜNİVERSİTESİ

          Üniversitemizde istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak suretiyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre tam zamanlı olarak çalıştırılmak üzere, 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen ünvan ve nitelikle sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

        • 4

          İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

          İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlere, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz web sayfasında yayımlanan Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyeleri alınacaktır.

          BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

          Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin çeşitli birimlerine, 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme veAtama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Hakkında Yönergesine göre aşağıda belirtilen bölüm ve anabilim dallarına öğretim üyesi alınacaktır.

        • 5

          EGE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

          Üniversitemizin aşağıda belirlenen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile "Ege Üniverstesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi" hükümlerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. Üniversitemiz Öğretim Üyesi kadrolarına başvurular https://apas.ege.edu.tr web adresi üzerinden elektronik olarak alınacaktır.

        • 6

          ZONGULDAK ÜNİVERSİTESİ

          Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle ünvan ve şartları belirtilen, Üniversitemiz Fakülte ve Yüksekokullarında açık bulunan kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

        • 7
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