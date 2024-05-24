Üniversiteler ne zaman kapanıyor?
Yurt genelinde milyonlarca öğrenci yaz tatili için geri sayıma geçti. Mayıs ayının son günlerine girilmesiyle üniversitelerin ne zaman kapanacağı merak konusu oldu. İşte, "2024 üniversiteler ne zaman tatile giriyor?" sorusunun yanıtına dair bilgiler haberimizin devamında...
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Üniversitelerde 2023-2024 eğitim-öğretim yılının son günlerine girildi. Yaz tatili için artık sayılı günlerin kalmasıyla üniversitelerin kapanış tarihi araştırması sıklaşmış durumda. Türkiye'nin dört bir yanındaki öğrenciler için "Üniversiteler ne zaman kapanıyor?" sorusunun yanıtını haberimizde derledik. İşte, konuya dair detaylar...
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ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN KAPANIYOR?
Lisans ve önlisans eğitimine devam eden yüz binlerce üniversite öğrencisi, mayıs ayının sonu ile haziran ayının başından itibaren tatile girecek.
Her üniversitenin akademik takvimi farklı olduğundan, üniversitelerde bahar dönemi bitiş tarihi de farklılık arz edecek.
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Bu konuda daha net bilgiye sahip olabilmek için, öğrencilerin bağlı bulunduğu üniversitenin güncel akademik takviminden yararlanması gerekiyor.
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