Üniversiteler ne zaman, ayın kaçında ve hangi gün açılacak? YÖK ile 2022-2023 eğitim öğretim bahar yarı yılı akademik takvimi ile üniversiteler ne zaman ve hangi tarihte açılacak?

Üniversite açılış tarihi 2022-2023: Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak?

Üniversite kayıt işlemlerinin tamamlanmasıyla gözler üniversitelerin akademik takvimlerine çevrildi. 2022 - 2023 Eğitim - Öğretim Bahar Yarı Yılı Takvimi ile üniversitelerin açılacağı tarih merak konusu oldu. Peki, üniversiteler ayın kaçında açılacak? İşte detaylar...

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