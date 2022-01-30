ÜNİVERSİTELER KAPANACAK MI?



Üniversitelerde online eğitime geçileceği konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak bazı üniversiteler kendi içinde hibrit eğitim ya da online eğitime geçtiğini duyurdu. Online eğitim hakkında resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.



İŞTE ONLINE EĞİTİME GEÇEN ÜNİVERSİTELER



İstanbul Tenik Üniversitesi (Güz yarıyılı sonuna kadar kadar hibrit eğitime geçti)



Koç Üniversitesi (Tıp ve Hukuk Fak. hariç tüm derslerin online düzenlenmesi kararı aldı)



Gedik Üniversitesi ( 12. haftadan itibaren teorik derslerin çevrim içi yapılmasına karar verdi)



Beykent Üniversitesi ( Tıp ve Diş Hekimliği Fak. hariç ön lisans, lisans ve lisans üstü programlarının çevrim içi yapılacağını duyurdu)



Haliç Üniversitesi ( Teorik derslerin online yapılması, uygulamalı derslerin ve stajların yüz yüze yapılması kararı alındı)



