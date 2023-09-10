2023-2024 eğitim-öğretim yılına dair araştırmalar iyice arttı. Türkiye'nin dört bir yanındaki binlerce öğrenci, ÖSYM'den yapılacak açıklamayı bekliyor. Şubat ayında yaşanan deprem felaketi nedeniyle birçok üniversite uzaktan eğitime geçmişti. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak ve eğitim yüz yüze mi olacak?