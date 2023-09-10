Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Eğitim Üniversiteler ne zaman açılacak? 2023-2024 ÖSYM üniversitelerin açılış takvimi açıklandı mı?

        Üniversiteler ne zaman açılacak? 2023-2024 ÖSYM üniversitelerin açılış takvimi...

        Üniversitelerin ne zaman ders başı yapacağına ile ilgili aramalar iyice yoğunlaşmış durumda. Yaz tatilinin son günlerini yaşayan üniversiteli binlerce öğrenci; 28 Ağustos - 1 Eylül tarihleri arasında kayıtlarını tamamladı. İşte, ÖSYM üniversitelerin açılış takvimine dair bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.09.2023 - 15:04 Güncelleme: 10.09.2023 - 15:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          2023-2024 eğitim-öğretim yılına dair araştırmalar iyice arttı. Türkiye'nin dört bir yanındaki binlerce öğrenci, ÖSYM'den yapılacak açıklamayı bekliyor. Şubat ayında yaşanan deprem felaketi nedeniyle birçok üniversite uzaktan eğitime geçmişti. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak ve eğitim yüz yüze mi olacak?

        • 2

          ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

          Üniversitelerin bu yıl hangi tarihte açılacağı henüz belli olmadı. Üniversitelerin açılış tarihi akademik takvimlerine göre farklılık gösterebiliyor.

          Yüz yüze eğitime geçilecek üniversitelerde yeni eğitim yılının Eylül ayının son haftalarına doğru başlaması bekleniyor.

        • 3

          YKS EK TERCİH SÜRECİ

          Üniversite kayıtları geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Eylül ayının ilk günü sona eren üniversite kayıtlarının ardından boş kalan kontenjanları ÖSYM’ye bildirecek.

        • 4

          YKS boş kontenjanlar YKS tercih kılavuzunun erişime açılmasıyla belli olacak. ÖSYM tarafından ilan edilecek tarihlerde de YKS ek tercih işlemleri tamamlanacak.

        • 5
        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 sonunda açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 sonunda açıklamalar
        Pepe, Trabzonspor'da! İşte maliyeti
        Pepe, Trabzonspor'da! İşte maliyeti
        Nefes kesen plan! ABD'li araştırmacı böyle kurtarılacak
        Nefes kesen plan! ABD'li araştırmacı böyle kurtarılacak
        Go-kart aracına saçını kaptıran Lara ölümden döndü
        Go-kart aracına saçını kaptıran Lara ölümden döndü
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Atasözlerinin de sultanları
        Atasözlerinin de sultanları
        Türkiye Kart'ın pilot uygulaması tamamlandı
        Türkiye Kart'ın pilot uygulaması tamamlandı
        Venedik için kritik uyarı
        Venedik için kritik uyarı
        "Hayatımda kimse yok"
        "Hayatımda kimse yok"
        Yeni kuşak zayıflama ilaçları dünyada obezite salgınının kontrolünde nasıl bir rol oynayacak?
        Yeni kuşak zayıflama ilaçları dünyada obezite salgınının kontrolünde nasıl bir rol oynayacak?
        EURO 2008'i yeniden yaşattılar!
        EURO 2008'i yeniden yaşattılar!
        Vahşi cinayet nasıl çözüldü
        Vahşi cinayet nasıl çözüldü
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Paul Onuachu, Trabzon'a geldi
        Paul Onuachu, Trabzon'a geldi
        Okullar açılıyor! Covid kalabalık alanları seviyor
        Okullar açılıyor! Covid kalabalık alanları seviyor
        İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı: Bu saatlere dikkat
        İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı: Bu saatlere dikkat
        Hollanda'da 2 bin kişi gözaltında!
        Hollanda'da 2 bin kişi gözaltında!
        Ali Yavuz'un acı-tatlı hikâyesi
        Ali Yavuz'un acı-tatlı hikâyesi
        Milliler, Avrupa'da tarih yazdı
        Milliler, Avrupa'da tarih yazdı
        Fas'taki depremde can kaybı 2000'i aştı
        Fas'taki depremde can kaybı 2000'i aştı
        Habertürk Anasayfa