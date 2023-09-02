Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Üniversiteler ne zaman açılacak? 2023-2024 akademik takvim ile üniversitelerin açılacağı tarih belli oldu!

        Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak?

        YKS tercih yerleştirme sonuçlarına göre bir yükseköğretim programına hak kazanan öğrenciler, 28 Ağustos - 1 Eylül tarihleri arasında üniversite kayıt işlemlerini tamamladı. Kayıt işlemlerinin sona ermesinin ardından, gözler üniversitelerin açılacağı tarihe çevrildi. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takvimini güncelleyerek derslerin başlama tarihini açıkladı. İşte 2023-2024 akademik takvim ile üniversitelerin açılacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.09.2023 - 00:41 Güncelleme: 02.09.2023 - 00:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Üniversite kayıt işlemlerinin sona ermesinin ardından, üniversitelerinin açılacağı tarih gündemi meşgul etmeye başladı. Üniversitelerin açılış tarihi akademik takvime göre değişkenlik gösterebilmektedir. Peki, "Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak, üniversite açılış tarihi ertelendi mi?" İşte üniversitelerin açılış tarihi hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

        • 2

          ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

          Üniversiteler 2023-2024 akademik takvimini güncelledi. Bilindiği gibi üniversiteler özerk yapıda olduğundan dolayı açılış tarihi farklılık gösterbilmektedir. İşte üniversitelerin açılış tarihine ilişkin bazı üniversitelerden yapılan açıklamalar;

        • 3

          İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

          Yapılan açıklamada “İstanbul Üniversitesi 2023-2024 eğitim öğretim yılı akademik takvimi güncellenmiş olup, eğitim 2 Ekim 2023 tarihinde başlayacaktır.” ifadeleri kullanıldı.

        • 4

          ANKARA ÜNİVERSİTESİ

          “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığımızın kararı çerçevesinde 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takvimimiz güncellenerek derslerin başlama tarihi 2 Ekim 2023 olarak belirlenmiştir.

          Güncel Akademik takvimimize ulaşmak için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığımızın Web Sitesini ziyaret edebilirsiniz.”

        • 5

          ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

          Anadolu Üniversitesi’nin resmi internet sayfasında yer alan akademik takvime göre üniversitelerde derslerin başlangıcı 2 Ekim 2023 tarihinde başlayacak.

        • 6

          SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

          Sakarya Üniversitesi’nden yapılan açıklamada 2023-2024 eğitim öğretim yılı güz döneminin 2 Ekim’de başlayacağı ifadeleri yer aldı.

        • 7

          KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

          “Üniversitemiz Senatosunun almış olduğu karar doğrultusunda 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi başlangıç tarihi (Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi hariç) 2 Ekim 2023 Pazartesi olarak güncellenmiştir. Ayrıntılı Akademik Takvim daha sonra duyurulacaktır.”

          ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

          Çanakkale Üniversitesi’nden yapılan açıklamada “

          Değerli Öğrencilerimiz,

          Üniversitemiz 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Güz Yarıyılı 2 Ekim 2023 Pazartesi günü (Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Turizm Fakültesi ve Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu hariç) başlayacaktır. Güncel Akademik Takvimimiz, Üniversitemiz internet sayfası ile resmi sosyal medya hesaplarımızdan ayrıca ilan edilecektir.

          Öğrencilerimize başarılarla dolu bir eğitim ve öğretim yılı diliyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Finaldeyiz!
        Finaldeyiz!
        Bakan Fidan'dan kritik görüşme
        Bakan Fidan'dan kritik görüşme
        "Artık uzaya füzeleri gönderen bir gençlik var"
        "Artık uzaya füzeleri gönderen bir gençlik var"
        Tarihi zafer sonrası büyük sevinç!
        Tarihi zafer sonrası büyük sevinç!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Konferans Ligi'nde rakipler belli oldu
        Konferans Ligi'nde rakipler belli oldu
        Babası tarafından pompalı tüfekle vurulan kişi öldü
        Babası tarafından pompalı tüfekle vurulan kişi öldü
        Avukatın kahreden ölümü! Restoranda fenalaştı
        Avukatın kahreden ölümü! Restoranda fenalaştı
        Prof. Dr. Naci Güçhan'ı hayattan koparan kaza!
        Prof. Dr. Naci Güçhan'ı hayattan koparan kaza!
        Togg üretimde gaza bastı!
        Togg üretimde gaza bastı!
        Meteoroloji cumartesi için saat verdi! 8 kente kritik uyarı!
        Meteoroloji cumartesi için saat verdi! 8 kente kritik uyarı!
        İlk yerli sürücüsüz metro aracı raylara indi
        İlk yerli sürücüsüz metro aracı raylara indi
        KKM'de 8 ay sonra ilk düşüş
        KKM'de 8 ay sonra ilk düşüş
        Beli ağrıyanlar tuvalette bu hatayı yapmayın!
        Beli ağrıyanlar tuvalette bu hatayı yapmayın!
        Fenerbahçe veda etti, United duyurdu!
        Fenerbahçe veda etti, United duyurdu!
        'Tanımıyorum' göndermesi
        'Tanımıyorum' göndermesi
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Onlar için en güzel yazdı
        Onlar için en güzel yazdı
        Gabon darbesi üzerine notlar
        Gabon darbesi üzerine notlar
        Habertürk Anasayfa