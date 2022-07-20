2022-2023 eğitim öğretim yılı ile ilgili araştırmalar başladı ve üniversitelerin açılış tarihi de merak konusu oldu. Yurt genelindeki binlerce üniversiteli öğrenci; üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak sorusunun cevabını arıyor. İşte konuyla ilgili ayrıntılar...