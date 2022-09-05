Üniversiteler ne zaman açılacak? 2022-2023 üniversite açılış tarihi belli oldu! Üniversiteler ne zaman başlıyor?

Ek tercihlerin tamamlanmasına kısa bir zaman kala açılacak olan üniversitelerin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki tam tarih ne zaman?

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Geçen sene 13 Eylül'de eğitime başlayan üniversiteler bu yıl hangi tarihte başlayacağı henüz belli olmadı. Üniversitelerin açılış tarihleri akademik takvimlerine göre değişiklik gösterebiliyor.

Yeni eğitim yılının Eylül ayının son haftalarında başlaması bekleniyor.

2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

Öğretim yılı takvimi 12 Eylül tarihinde başlayacak ve 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında sömestr tatili ise 23 Ocak- 3 Şubat tarihleri olarak planlanıyor.

Ara tatiller ise 14 - 18 Kasım birinci, 17 - 20 Nisan 2023'te ikincisi olarak belirlendi. İkinci ara tatil Ramazan Bayramı ile birleştirildi.