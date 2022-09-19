Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla beraber üniversitelerin açılış tarihi de gündem oldu. Ders başı yapmaya hazırlanan binlerce üniversiteli öğrenci; üniversiteler ne zaman ve hangi tarihte açılacak sorusunun cevabını arıyor. İşte, üniversitelerin açılış tarihine dair tüm merak edilenler...