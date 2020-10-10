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Koronavirüs salgını nedeniyle hem Türkiye'de hem de dünyada üniversiteler uzaktan eğitim sistemine geçti. Geçtiğimiz günlerde YÖK Başkanı Yekta Saraç, üniversite yerleşkelerinde sağlıklı ve temiz ortamın oluşturulması ile ilgili yapılan çalışmaları açıkladı.

ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?

Üniversiteler uzaktan eğitime devam ediyor, YÖK salgın sürecinde sağlıklı, temiz ve güvenli öğretim ortamının oluşturulması için çalışmalarına devam ediyor. Ancak henüz üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

YÖK BAŞKANI YEKTA SARAÇ'TAN GÜVENLİ KAMPÜS AÇIKLAMASI

Saraç'ın açıklamaları şöyle:

"Kovid-19 salgını kapsamında üniversite yerleşkelerimizde sağlıklı ve temiz ortamların geliştirilmesine yönelik tedbirleri içeren genel standartları belirlemek amacıyla geçtiğimiz ay içerisinde TSE ile bir iş birliği protokolü imzalamıştık.

Bu kapsamda yaptığımız ortak çalışma neticesinde hazırlanan "Küresel Salgın Bağlamında Yükseköğretim Kurumlarında Sağlıklı ve Temiz Ortamların Geliştirilmesi Kılavuzu"nu üniversitelerimiz ile paylaştık.

Üniversitelerimizin salgın sürecinde eğitim faaliyetlerine, araştırmalarına ve topluma hizmet çalışmalarına devam edebilmesi için güvenli kampüs ortamlarını sağlamaları önemlidir. Kılavuz bu bağlamda bir başvuru kaynağı olmak üzere hazırlandı.

Bu zorlu sürecin YÖK’ün esnek yönetim,güçlü koordinasyon ve yetki paylaşımı anlayışı ve üniversitelerimizin kendilerine özgü şartlarını Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tedbir ve tavsiyelerini dikkate alarak değerlendirmeleri çerçevesinde kısa zamanda aşılacağına inanıyoruz."