Üniversiteden merdiven korkuluğu çalan 4 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karabük Üniversitesi kampüsü içerisinde 3 ton merdiven korkuluğunun çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, kamera kayıtları ve görgü tanıklarının beyanından yola çıkarak olayı gerçekleştirdiği tespit edilen Y.G, A.G, A.T. ve E.K'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.