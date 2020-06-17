Üniversitede üretilen zeytinyağının geliri eğitimde kullanılacak - OSMANİYE

Üniversite tarafından Karacaoğlan yerleşkesi ile Kadirli ve Düziçi meslek yüksekokullarının bahçesinde yetiştirilen zeytinlerden elde edilen ve Türk Patent ve Marka Kurumundan marka tescil belgesi alan doğal zeytinyağı, litrelik cam ve teneke kutularda satılmaya başladı.Şimdilik internet üzerinden siparişle satışı yapılan zeytinyağı, üniversite için yüksek lisans ve doktora çalışmalarına kullanılmak üzere yeni bir gelir kalemi oluşturacak.Osmaniye merkez ve çevresinde yaşayanlar ise zeytinyağını, üniversite yerleşkesindeki stantdan satın alabilecekler.Zeytinyağının yanı sıra sabun da üreten OKÜ, her iki ürünü de tüketicinin beğenisine sunuluyor.Rektör Prof. Dr. Murat Türk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, alınan marka tescil belgesinin, OKÜ zeytinyağlarının kalite ve niteliğini korumak, taklit ve kopya gibi haksız kullanımın önüne geçmek için önemli olduğunu söyledi.Tescil Belgesinin 10 yıl geçerli olduğunu ifade eden Türk, ürettikleri zeytinyağının marka tescil belgesi almasının, üniversite için kalite ve prestij referansı olacağını kaydetti.Türk, döner sermaye işletmesi yoluyla 1 litre ve 750 mililitrelik cam şişeler ile 10 ve 16 litrelik teneke kutularda satışa sunulan zeytinyağlarının üniversiteye katma değer sağlandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:"Üniversitemize ait zeytin bahçelerine bilinçli tarım uygulaması sayesinde iyi bir bakım yapmıştık. Geçen yıl hasat döneminde elle toplanıp mekanik yollarla işlenen zeytinlerden kaliteli zeytinyağı elde ettik. Mümkün olduğunca doğal olmasına özen gösterdik. Daha sonra da 'OKÜ Zeytin Yağları' adıyla Türk Patent ve Marka Kurumuna yapmış olduğumuz marka tescil başvurusu kabul edildi. Buna çok sevindik. Zeytinyağlarımızı döner sermaye işletme müdürlüğü yoluyla satışa sunduk. Elde edilen gelirin çoğunluğu da mevzuat gereği yüksek lisans ve doktora çalışmalarına harcanıyor.”
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