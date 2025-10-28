Üniversitede maskeli saldırganlar!

Ankara'da Hacettepe Üniversitesi'nde çıkan taşlı ve sopalı kavgada 2 öğrenci yaralandı, olayla ilgili 23 şüpheli gözaltına alındı.

AA'da yer alan habere göre Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi bahçesinde henüz bilinmeyen nedenle öğrenciler arasında tartışma çıktı.

2 ÖĞRENCİ YARALANDI

Tartışmanın taşlı ve sopalı kavgaya dönüşmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan 2 öğrenci sağlık ekiplerince Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

23 GÖZALTI VAR

Olaya karıştıkları belirlenen 23 şüpheli gözaltına alındı. Polis ekiplerinin fakülte ve hastanedeki tedbirlerini sürdürdüğü öğrenildi.

Öte yandan kavgada pala da kullanıldığı ve kavgaya karışan bazı saldırganların maskeli olduğu belirtildi.