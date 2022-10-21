Üniversitede geliştirilen cihazlarla egzersiz yapan çocukların dikkat süresi uzadı

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Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Bulut'un üniversitedeki prototipleme laboratuvarında geliştirdiği 5 test ve 5 egzersiz cihazıyla 3 yıl boyunca ailelerinden izin alınan 300 çocuk üzerinde araştırma yapıldı.

ÇOCUKLARDAKİ DİKKAT SÜRESİ UZADI Çocuklar, eğlenerek egzersiz yaparken cihazlarda hareket halindeki ışığı, makinenin belirlediği farklı noktalara gelince butona basarak durdurmaya çalıştı. Hareket halindeki ışığı cihazın son bölümünde veya sona en yakın yerde durduran çocuk, puan topladı. Düzenli olarak yapılan beyin egzersizleri sayesinde çocuklardaki dikkat süresi uzadı, karar verme ve reaksiyon hızlarında iyileşme gözlemlendi. Üretilen cihazların okullarda öğrencilerle buluşturularak çocukların bilişsel ve akademik gelişimine katkı sunulması amaçlanıyor. İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Bulut, yaklaşık 3 yıldır Spor Bilimleri Fakültesinden doktora öğrencisi Hüseyin Gürer ve Turgut Özal Tıp Merkezinden psikolog Uygar Salman ile birlikte dikkat gelişimi ve konsantrasyon arttırıcı cihazlar geliştirmek amacıyla çalıştıklarını belirtti. Dikkat gelişimi ve konsantrasyon arttırmada kullanılmak üzere 10'un üzerinde cihaz geliştirdiklerini anlatan Salman, "Bu cihazların dikkati geliştirici, konsantrasyonu arttırıcı, sezinlemeyi ve hafızayı güçlendirici etkiye sahip olduğunu görüyoruz. Cihazları 3 yıl boyunca 300 farklı çocuğun gelişiminde kullandık. Çocuklardan 80'ini düzenli takip ettik. Çocukların konsantrasyon süresinin arttığını, dikkatlerini daha fazla verebildiklerini, karar verme ile reaksiyon hızlarının daha da iyileştiğini gördük" diye konuştu. Cihazları ilk etapta okul öncesi ve ilkokul öğrencilerinin kullanımına sunduklarını belirten Bulut, "Egzersizleri düzenli yapan öğrencilerin akademik başarılarının arttığını ve dikkat sürelerinin arttığını gözlemledik" dedi. Bulut, üretilen cihazların okullarda kullanılması için İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile görüşmeler yaptıklarını dile getirerek, ilerleyen süreçte bir proje okulunda cihazların öğrencilerle buluşturmayı planladıklarını sözlerine ekledi.

CİHAZLARLA KORUYUCU SAĞLIK HİZMETİNE KATKI SUNMASI DÜŞÜNÜLÜYOR İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesinden psikolog Uygar Salman da cihazların dikkat ve zihinsel süreçler ile motor becerilerde ilerleme sağlanması amacıyla düşünüldüğüne değindi. İnsan zihninin genelde üniversite bitene kadar çalıştığını, öğrenme ve beyin çalışma sürecinin 26 yaşına kadar yoğun şekilde devam ettiğini anlatan Salman, sonraki süreçte akademik bir çalışma hayatı içine girilmemişse geçmişte öğrenilenlerin tüketilmeye başladığını belirtti. Öğrenmeyi ve beyni çalıştırma sürecinin devam ettirilmemesinin olumsuz sonuçlara neden olabileceğini ifade eden Salman, "İnsan zihni aktivitesiz ve egzersiz kaldığı için yıkım daha hızlı, çabuk oluyor ve daha ağır sonuçlar olabiliyor. Tasarlanan cihazların temelinde aslında bunlar da var" şeklinde konuştu.

"SONUÇLAR GAYET BAŞARILI" Salman, cihazların çocukların dikkatini yoğunlaştırmada etkisi üzerine çalışmalar yaptıklarını belirterek, şunları anlattı: "Sonuçlar gayet başarılı. 5 ila 8 yaş arası 80 çocukla düzenli çalışmamız oldu. Çok farklı sonuçlar aldık, özellikle soyut düşünmelerinde zenginleşme ortaya çıktı, dikkat süreleri uzadı. Okula hazırlama aşamasında çocuğun bir sırada 40 dakika oturabilmesini, disipline olmasını sağlamayı amaçlıyoruz. Gelen çocuklarımızın çoğu disipline olmadığı için bu süre çok kısa, 3-5 dakika, belki çok otoriter bir ailede gelişen çocuk 20 dakika oturabilir. Bu cihazlarla biz bu süreyi 34 dakikaya kadar çıkarabildik. Çocuk her bir cihazla 5-6 dakika uğraştığında toplamda bakıyoruz, yarım saati aşan bir süre oldu. Biz bunu düzenli aralıklarla verdiğimizde çocuğun sabit bir şeye yoğunlaşma süresinin arttığını gördük. İlerleyen süreçte yön değiştirmeyle cihazın yerine kitabı veya eğitim materyalini koyarak, bu süreyi pekiştirmek gerekiyor."