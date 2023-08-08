Üniversite tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin aramalar başlamış durumda. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre sonuçlar; https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrencilerine erişimine açılacak. İşte, şimdiden merakla beklenen YKS tercih sonuçları ile ilgili bilgiler...