YKS sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ederken üniversite tercih işlemlerinin ne zaman başlayacağı da merak konusu oldu. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar aldıkları puanlara ve başarı sıralamasına göre tercihlerini gerçekleştirebilecek. Peki Üniversite tercihleri ne zaman yapılacak? ÖSYM ile 2022 YKS tercihleri ne zaman, hangi gün başlayacak? İşte konuya ilişkin detaylar haberimizde...