YKS tercih sonuçları, üniversite hayali kuran ve hayallerine kavuşmayı bekleyen adaylar tarafından merakla bekleniyor. Üniversite tercihlerini yapan adaylar, puanlarına ve yeteneklerine göre en uygun üniversite ve bölümleri tercih listelerine yazdı. Şimdi sıra ÖSYM'nin tercih sonuçlarını açıklamasında. Son olarak ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, üniversite tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler için kayıt dönemi başlayacak. Yerleşemeyen öğrenciler için ise ek tercih süreci başlayacak. YKS yani üniversite tercih süreci ile ilgili ayrıntılar haberimizde.

ÖSYM BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA: ÜNİVERSİTE TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? (YKS TECİHLERİ)

Üniversite tercih sonuçları 29 temmuzda sona erdi. ÖSYM üniversite tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi henüz duyurmadı. Ancak ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, dün gece yarısı yaptığı açıklamada "YKS tercih sonuçlarının açıklanması için attığınız tweetleri okuyorum. Bazı tweetler gerçekten yaratıcı. Ülkemizin geleceği siz gençlerimiz için hiç durmadan çalışıyoruz. Sonuçları da bayramdan önce açıklayacağız." ifadelerine yer verdi. Yani üniversite tercih sonuçlarının 10 Ağustos'a kadar açıklanması bekleniyor.

Ayrıca ÖSYM tercih kılavuzda YKS tercih sonuçları için şu ifadelere yer veriliyor:

"Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir"

ÜNİVERSİTE KAYIT İŞLEMLERİ NE ZAMAN?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2019 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.