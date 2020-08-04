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27-28 Haziran 2020 tarihlerinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ardından adaylar için zorlu bir tercih süreci başladı. Tercih dönemi 6-14 Ağustos tarihleri arasında olacak. İşte Milliyet Gazetesi yazarı ve eğitim editörü Abbas Güçlü ile İELEV Okulları Genel Müdürü Burak Kılanç'ın video röportajda verdiği yanıtlar.

ABBAS GÜÇLÜ

BURAK KILANÇ

SANAL FUAR BAŞLADI

Bu arada YÖK Başkanı Yekta Saraç, üniversite tercih sürecini kolaylaştırmak, üniversiteleri dijital platformda adaylara tanıtmak amacıyla "Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2020" düzenleyeceklerini bildirdi. YÖK'ün internet sitesinden yapılan açıklamada da dijital ortamda 4-7 Ağustos'ta düzenlenecek fuarda, yükseköğretim kurumlarındaki programlar, bölümler, konaklama ve burs imkanları, sosyal ve kültürel faaliyetler anlatılacak.