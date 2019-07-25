Üniversite tercih sonuçları için heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Tercih işlemlerini gerçekleştiren öğrenciler ÖSYM tarafından sonuçların açıklanmasını bekliyor. Peki, YKS üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Ayrıntılar haberimizde...

ÖSYM YKS ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ SON GÜN TARİHİ NE ZAMAN?

ÖSYM, YKS tercih kılavuzunun yayımlandığını aşağıdaki açıklama ile duyurdu:

"2019-YKS tercih işlemleri, 23 Temmuz 2019 tarihinde başlayacaktır. Adaylar tercihlerini, 23-29 Temmuz 2019 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklardır. Tercih işlemleri, 29 Temmuz 2019 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

Adaylar, 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Tercih yapacak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini bu kılavuz bilgilerine göre yapmaları gerekmektedir. ‘Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları Bölümü’ mutlaka okunmalı, bu koşul ve açıklamalar dikkatle incelendikten sonra tercihler sonlandırılmalıdır.

YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Tercih işlemi, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalıdır. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacaktır. ÖSYM’ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacaktır.

Adayların kendilerine özel kişisel bilgi niteliğindeki T.C. Kimlik Numaralarını ve ÖSYM aday işlemleri şifrelerini özenle korumaları ve hiçbir kimseyle paylaşmamaları gerekmektedir. T.C. Kimlik Numarasının ve ÖSYM aday işlemleri şifresinin başkaları ile paylaşılmasından oluşacak mağduriyetlerden adayın kendisi sorumlu olacaktır."

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Tercih süresinin devam etmesi sebebiyle üniversite tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz ÖSYM tarafından belirtilmedi.