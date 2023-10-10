YKS tarihleri öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. Üniversite adayları hayal ettiği üniversiteye girebilmek adına çalışmalara başladı. TYT, AYT, YDT olmak üzere üç oturumda uygulanan YKS ÖSYM tarafından organize edilmektedir. Peki, "2024 YKS ne zaman, hangi tarihte yapılacak?" İşte YKS tarihleri...