Üniversite okuduğu Türkiye'de edindiği tecrübeleri, ülkesi Bosna Hersek'in iş dünyasına aktarıyor

AA

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olan Halilovic, halen Bosna Hersek'in en büyük yerli gıda üreticisi AS Holding'de ihracat müdürü olarak çalışıyor.

AA muhabirine konuşan Halilovic, 2009'da Saraybosna'daki Gazi Hüsrev Bey Medresesi'nden mezun olduğunu anlatarak, "Yurt dışında okumak istedim. İki seçeneğim vardı: Türkiye ya da Avusturya. Ülkemizde de kaliteli üniversiteler vardı ancak yeni bir tecrübe edinmek istedim." dedi.

Kendisinden 2 yıl önce eğitim için Türkiye'ye giden bir arkadaşının tavsiyesi üzerine İstanbul'u tercih ettiğini söyleyen Halilovic, İstanbul'a ilk gittiğinde şehre adeta aşık olduğunu kaydetti.

Halilovic, o dönemde YTB olmadığından Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği tarafından düzenlenen bir sınava girdiğini aktararak, Türkiye'deki eğitimine ilk olarak İzmir'de Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde (TÖMER) Türkçe öğrenerek başladığını ifade etti.

- "İstanbul'da hem üniversiteyi hem de hayat okulunu bitirdim"

İstanbul'da 7 yıl boyunca hem okuduğunu hem de çalıştığını anlatan Halilovic, "İstanbul'da 15 milyon insan yaşıyordu. Önce o kadar kalabalık bir şehirde yaşamanın şokunu yaşadım. İstanbul'da hem üniversiteyi hem de hayat okulunu bitirdim. Benim için çok büyük bir tecrübeydi bu." diye konuştu.

Halilovic, İstanbul'daki Boşnak öğrencilerin birbirlerini tanımadıklarını fark etmesi üzerine Genç Boşnaklar Derneği kurduklarını belirterek, "Üç kez başkanlık yaptım. Türkiye'de çok güzel faaliyetler gerçekleştirdik. YTB ile güzel projeler yaptık. Bu projelerle hem Türkiye hem de Bosna Hersek kültürünü ve tarihini tanıtttık." dedi.

Bosna Hersek'e 2017'de döndüğünü söyleyen Halilovic, "Memleketime döneceğime dair kendime bir söz vermiştim. Türkiye, ekonomi ve kalkınma alanlarında bizim için bir başarı hikayesiydi. Her yeri güzel örneklerle doluydu. Bizim de yapmamız gereken eğitim ve tecrübelerimizi kendi ülkemize aktarmaktı." diye konuştu.

- Kariyerindeki ilk adımlarını Türkiye'de attı

Halilovic, lisans eğitimini tamamlamasının ardından Türk Dünyası Belediyeler Birliğinde (TDBB) çalışmaya başladığını anlatarak, eş zamanlı olarak eğitimini sürdürdüğünü ve İstanbul Ticaret Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümünde yüksek lisansa başladığını söyledi.

Ticaretin her zaman somut bir anlamı olduğunu söyleyen Halilovic, "Ticaret alanında eğitim almanın hem kendim hem de Bosna Hersek için önemli olacağını düşündüm. Tezimi de şu an çalıştığım AS Holding üzerine yaptım. Buradan da mezun olduktan sonra kendime verdiğim sözü yerine getirerek Bosna Hersek'e döndüm." dedi.

Halilovic, eşiyle de Türkiye'de tanıştığını ve onun da Türkiye mezunu olduğunu belirterek, "Aslında bakarsanız Türkiye'de oldukça iyi bir işim ve çevrem vardı ama kendime verdiğim sözü tutmak istedim ve Bosna Hersek'e döndüm. Pişman da olmadım." şeklinde konuştu.

Üç yıldır yaşadığı Bosna Hersek'te güzel işler yaptığını ve yapmaya devam edeceğini vurgulayan Halilovic, çalıştığı firmanın 5 kıtada 30'dan fazla ülkeye ihracat yaptığını aktardı.

- "Türkiye'de YTB ile okuyun" tavsiyesi

Halilovic, Türkiye'de eğitim görmeyi hedefleyen gençlere ilk görevlerinin okullarını başarıyla tamamlamak olması gerektiği mesajını vererek, "Bizim ilişkilerimiz karşılıklı tarih ve gönül bağının ötesinde ticaret ve yatırım olmalıdır. Bizler mezunlar olarak bu bağlarımızı güçlendirmeliyiz." dedi.

Bosna Hersek'in Türkiye'de "özel bir statüsü" olduğunu kaydeden Halilovic, "Ticaret odaklı baktığınızda Türkiye'nin dört tip ticaret anlaşması var. Avrupa Birliği (AB),gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerle anlaşmaları var. Bir de Bosna Hersek ile Serbest Ticaret Anlaşması var. Bunu daha fazla kullanmalıyız." diye konuştu.

Halilovic, Türkiye'de dünyanın başarılı eğitim kurumları arasında yer alan üniversiteler bulunduğunu anımsatarak, "Türkiye kardeş ülkemiz. Orada okumayı herkese tavsiye ederim. Türkiye'ye okumaya YTB ile gidin çünkü devletin güvencesi sizinle olacaktır." ifadelerini kullandı.

Bosna Hersek'e çok sayıda Türk iş adamı ve turist geldiğini belirten Halilovic, "Türkiye sadece Türklerin değil bizim de devletimizdir." dedi.