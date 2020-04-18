Üniversite öğrencisinden rap şarkılı "evde kal" çağrısı

18 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Antalya'da müzisyen Serdar Keser, yazdığı "Covid" adlı rap şarkısıyla yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı vatandaşlara "evde kal" çağrısında bulundu.
Alanya ilçesinde yaşayan 24 yaşındaki üniversite öğrencisi Serdar Keser, 10 yaşından itibaren sevdiği şarkıların sözlerini değiştirerek rap müziği yapmaya başladı. Bir süre sonra arkadaşlarının tavsiyesiyle müzik tutkusunu daha da geliştiren Keser, evinde kurduğu stüdyoyla sözlerini yazdığı şarkılarını seslendirdi.
Müziğinde sosyal içerikli mesajlar vermeye çalışan Keser, kısa sürede ilçede ismini duyurdu. Keser, son olarak dünyayı etkisine alan Kovid-19'a karşı vatandaşların duyarlılığını artırmak amacıyla "Covid" adlı şarkı yazdı.
Müzisyen Keser, AA muhabirine, hobi olarak başladığı rap müzikle vatandaşlara güncel ve toplumsal olayları anlatmaya çalıştığını söyledi.
- Söylemek istediklerini şarkılarla anlatıyor
Kendi çapında evde müzikle uğraştığını anlatan Keser, "Rap müziği bence haksızlıkları, gün yüzüne çıkması gereken olayları, anlatma biçimidir. Yaşadığımız zorlukları anlatmayı seviyorum. Söylemek istediklerimi şarkılarla anlatıyorum. Daha önce de sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde hiçbir ücret talep etmeden şarkılar yazdım." dedi.
Alanyaspor'a yaptığı rap şarkısını özellikle taraftarların çok istediğini aktaran Keser, parçasının çok beğenildiğini, statta dinlenildiğini belirtti.
Türk Polis Teşkilatı'nın 175. yılı için bir şarkı hazırladığına değinen Keser, "Şarkı çok sevildi. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından paylaşıldı. Bu benim için gurur vericiydi. Çok mutlu oldum." dedi.
- "Bana bir şey olmaz diye bir şey yok"
Koronavirüs önlemlerine de "Covid" adlı şarkısıyla dikkati çekmeye çalıştığını bildiren Keser, "Şarkıyla insanların neden dışarı çıkmamaları gerektiği ve neden olabildiğince izole yaşamaları gerektiğini anlatmak istedim. Umarım insanlar bunu dinlerken hem eğlenir hem de uyarılara kulak asarlar. Şu dönemde özellikle vatandaşlar evde kalmalı. 'Bana bir şey olmaz' diye bir şey yok." ifadelerini kullandı.
Keser'in, "Bugün bütün mücadele bizim elimizde" sözleriyle başlayıp, "Eğer ki gün gelirde mecburiyet olursa, maskesiz, eldivensiz dışarıya çıkma. Elinle yüzüne dokunma ve dezenfekte sağla.Yaşam bizim elimizde bunu yabana atma" uyarısıyla tamamlanan Covid şarkısında, devletin her zaman kişinin yanıbaşında olduğuna vurgu yapılıyor.
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