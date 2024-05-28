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        Antalya'da üniversite öğrencisi yurttaki odasında ölü bulundu

        Antalya'nın Alanya ilçesinde 22 yaşındaki üniversite öğrencisi genç kız, yurttaki odasında ölü bulundu. Genç kızın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 17:33 Güncelleme: 28.05.2024 - 17:33
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        Üniversite öğrencisi yurttaki odasında ölü bulundu
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        Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği bölümü öğrencisi 22 yaşındaki C.D. akşam yurttaki arkadaşlarına kalbinin aşırı çarptığını söyledi.

        Ardından duş alıp uyuyan C.D'yi sabah arkadaşları uyandıramayınca durum yurt görevlilerine bildirildi.

        Çağrılan sağlık ekibi, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi.

        C.D'nin cenazesi incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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        #öğrenci yurdu
        #Antalya
        #ölüm
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