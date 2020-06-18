Üniversite öğrencisi Tunceli'de kurduğu topraksız serada sebze ve meyve üretti

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi 2. sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Tuncay Anlaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında eğitime verilen arayı fırsat bilerek, geldiği memleketinde kendi imkanlarıyla topraksız sera kurdu.
Deneme amaçlı topraksız serada ektiği çilek, domates ve salatalıkları hasat etmenin sevincini yaşayan Anlaş, bu çalışmasını yaygınlaştırmak istiyor.
Anlaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte bugüne kadar yapılmayan topraksız tarımı deneme amaçlı başlattığını söyledi.
- Topraksız tarımda kısa sürede daha fazla ürün alınıyor
Kendi imkanlarıyla ilk etapta 16 metrekarelik bir serada üretime başladığını ifade eden Anlaş, şöyle konuştu:
"Kovid-19 nedeniyle eğitime verilen arayı fırsat olarak gördüm ve buraya geldiğimde ilk işim sera ile uğraşmak oldu. Serayı bir ayda yaparak topraksız tarıma başladık. Bu şekilde birim alana daha fazla bitki ekebiliyoruz ve daha fazla verim alabiliyoruz. Topraksız tarımda çapa, yabancı otlarla mücadele gibi işlemler yapılmadığı için zamanda tasarruf ediliyor. Salatalıkları ektim 10 gün oldu ve ilk ürünleri almaya başladık. Bu ürün toprağa ekildiğinde hasada gelmesi daha uzun süre alıyor. Topraksız tarımın avantajlarından biri de daha kısa sürede daha fazla ürün almaktır. Çileklerimizi de 18 günde almıştık."
Anlaş, Pertek ilçesinin kentin en önemli tarım alanlarından biri olduğunu belirterek, ilçede tarım ve hayvancılığın yanı sıra balıkçılığın da yaygın şekilde yapıldığını kaydetti.
İlçenin ikliminin diğer yerlere göre daha ılıman olduğunu aktaran Anlaş, "Pertek ilçesinin iklimi biraz daha ılıman olduğu için burada seracılık yapmamız daha kolay oluyor. Kışın seramızı daha makul fiyatlara ısıtarak dört mevsimde üretim yapabiliriz." dedi.
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