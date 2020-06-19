Üniversite öğrencisi Kovid-19 salgını sürecinde mantar yetiştiricisi oldu

Erciyes Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü 2. sınıf öğrencisi Ahmet Doğan (21),eğitime ara verilmesi üzerine döndüğü ilçede, lise öğrencisi arkadaşı Süleyman Tümer ile boş zamanlarını değerlendirmek için arayışa başladı. Yaptığı araştırmada istiridye mantarı üretmenin hem karlı hem de kolay olduğunu öğrenen Doğan, arkadaşının dayısının ilçeye yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki 20 yıldır kullanılmayan evini temizleyip, küçük tadilatlarla mantar üretimine hazır hale getirdi. Elektriği olmayan evin, elektrik problemini güneş panelleriyle çözen gençler, 1,5 ay önce ektikleri istiridye mantarının ilk hasadını yaptı.
- "Başladığımız işi başardığımız için mutluyuz"
Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle mart ayında okulların eğitime ara vermesi üzerine Kayseri'den Yozgat'ın Çekerek ilçesine dönüş yaptığını söyledi. Arkadaşıyla boş zamanlarını değerlendirmek için arayış içine girdiklerini dile getiren Doğan, şöyle devam etti:
"Aklımıza istiridye mantarı üretmek geldi. Bunun için de arkadaşımın dayısının 20 yıldır kullanılmayan evini seçtik. Evin tadilatını yapıp, içini temizledik. Mantar üretimine hazır hale getirdiğimiz evde çalışmalara başladık. Önce mantar için gerekli malzemeleri temin ettik. Tohumlarımızı yaklaşık 1,5 ay önce dezenfekte ederek plastik torbalara doldurduğumuz saman içerisine ektik. 25 gün kadar, 27-28 derece sıcaklıktaki odada beklettik. Ondan sonra nemli olan aşağı kısma indirdik. Burada da ışıklandırma sistemimiz kurduk. Burada elektriğimiz yoktu, güneş paneli getirdik. Suyumuz yok, 1,5 kilometre mesafeden su getiriyoruz. Suyu bazen motosiklet ile bazen de elimizde taşıyoruz. Başladığımız işi başardığımız için mutluyuz."
Doğan, amaçlarının boş zamanlarını değerlendirip harçlıklarını çıkarmak olduğunu anlatarak "Fazla umutlanmadık ama istediğimizi başardık. Çok şükür emeklerimizin karşılığını aldık. 55-60 metrekare alanda mantar üretimi yaptık. İlk hasadımızı da yaptığımız için çok mutluyum. Siparişlerimiz var, bunları teslim edeceğiz. İlk etapta 50 kilogram ürün alacağız. Kilogramını da 15 liradan satıyoruz." diye konuştu.
Mantar üretimini daha da geliştirmeyi düşündüklerini aktaran Doğan, "Biz öğrenciyiz imkanımız bu kadar, imkanımız olsa burasını daha da büyütmek isteriz. Hem karlı bir iş hem maliyeti yok hem de yaz tatilini değerlendirmek için de çok iyi bir fırsat. Zor bir iş değilmiş ama biraz sabır gerektiriyormuş." ifadelerini kullandı.
Doğan, maliyetlerinin çok düşük olduğunu, üretim için yaklaşık 40 lira harcadıklarını sözlerine ekledi.
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