Üniversite öğrencisi genç kız yurtta bıçakla yaralandı - MANİSA

Alınan bilgiye göre, 1. Anafartalar Mahallesi'ndeki özel bir kız öğrenci yurdu çalışanlarının ihbarı üzerine yurda giden sağlık ekipleri, bıçakla yaralanan B.K'yi (21) ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.B.K, Manisa Şehir Hastanesinde ameliyata alınırken, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi B.K'nin, yurdun mutfak bölümünde, sebze doğrarken aniden yere yığıldığı, bu sırada elindeki bıçağın karın bölgesine saplandığı ileri sürüldü.

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