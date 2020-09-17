Üniversite öğrencilerinin kısa filmleri festivalde yarışacak

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Sakarya Üniversitesi (SAÜ) İletişim Fakültesi ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilecek festivalin tanıtım toplantısı yapıldı.
Türkiye ve yurt dışında lisans düzeyinde eğitim gören bütün üniversite öğrencilerinin katılımına açık olan, kurmaca ve belgesel kategorilerinde düzenlenecek festivale katılımcılar 5 Ekim'e kadar başvurabilecek.
Süresi 25 dakikayı aşmayan ve 1 Ocak 2018'den sonra çekilen filmlerin yarışacağı festivalde, ilk 3'e girenlere çeşitli para ödülleri takdim edilecek.
- "Gençlerimize ve sanatçılarımıza destek olmaya gayret gösteriyoruz"
Adapazarı ilçesindeki Orman Park'ta düzenlenen toplantıda konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, tarihte sanatkarların desteklenmesi dolayısıyla eserlerinin çağlar sonrasına kadar ulaştığını söyledi.
Günümüzde de bu desteklerin sürdüğünü dile getiren Yüce, "Biz de gençlerimize ve sanatçılarımıza destek olmaya gayret gösteriyoruz. Bu kısa film festivalini de bu kapsamda değerlendirmek gerekiyor. Şehrimizin doğal güzelliklerini, tarihi eserlerini ve muazzam kültürünü belki de tüm dünyaya tanıtacak gençlerimize sanatçılarımıza saygı duyuyoruz." dedi.
- "Festival kente ayrı bir renk katacak"
SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan ise festivalin uluslararasılaştırma fikrinin üniversitenin vizyonuyla örtüşmesi açısından önemli olduğunu ancak bu şekilde asıl amacına ulaştığını kaydetti.
Kültür-sanat etkinliklerinin şehre değer katan organizasyonlar olduğuna işaret eden Savaşan, şöyle konuştu:
"Bu festival kente ayrı bir renk katacak. İnanıyorum ki yarışmaya çok sayıda kısa film gelecek. İletişim fakültelerindeki ve diğer fakültelerden alana ilgi duyan öğrencilerin kamerayı ellerine almaları, senaryo yazmaları ve bir bütünlük içerisinde kısa film haline getirmeleri harika bir şey. Bu etkinliğe katkı sunan tüm gençleri alınlarından öpüyorum. Onlar sayesinde Türkiye olarak ileride çok daha iyi bir ülke olacağız. Kültürünü inşa eden bir nesil karşımızda olacak."
SAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel ise festivalin uluslararası mecralarda tanınması için basın mensuplarının üzerine önemli görevler düştüğünü ifade etti.
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