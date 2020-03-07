Üniversite öğrencilerini taşıyan halk otobüsünde yangın çıktı

Murat Şen, kullandığı 15 M 0003 plakalı özel halk otobüsünün motor kısmından Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) İstiklal Yerleşkesi'nde seyrettiği sırada dumanların yükseldiğini fark etti.Yaklaşık 35 öğrenciyi otobüsten tahliye ettikten sonra yangın tüpüyle alevlere müdahale etmeye çalışan Şen, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın söndürüldü.Yangın, otobüste hasara yol açtı.

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