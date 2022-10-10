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Üniversite öğrencilerine ulaşım desteği müjdesi! Ulaşım desteği ne kadar ve başvuruları ne zaman?

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Üniversite öğrencilerine ulaşım desteği müjdesi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ailelerinin yaşadığı şehirlerden uzakta eğitim-öğretim gören üniversite öğrencilerine ulaşım desteği sağlanacağını müjdeledi. İşte, Üniversite öğrencilerine ulaşım desteği ücreti ve başvuruları hakkında merak edilenler...

10.10.2022 - 22:26 | Güncelleme: ABONE OL

  • Yaklaşık 3 saat 40 dakika süren Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından halka sesleniş konuşması gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üniversite öğrencilerine ulaşım desteği müjdesini verdi. Erdoğan, üniversite öğrencilerine okullarına gidiş ve dönüşleri için ulaşım desteği verileceğini belirtti. Açıklamanın ardından "Üniversite öğrencilerine ulaşım desteği başvuruları ne zaman?" sorusu gündeme geldi. İşte, Ulaşım destek parası hakında merak edilenler...

  • ÖĞRENCİLERE ULAŞIM DESTEĞİ MÜJDESİ!

    Kabine Toplantısı'nın ardından öğrencilerle ilgili yeni düzenlemeler yapıldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan üniversite öğrencilerine okullarına gidiş ve dönüşleri için ulaşım desteği verileceğini belirterek şöyle konuştu:

  • Bir müjdede üniversite öğrencilerimize vermek istiyorum. Ulaşım desteği sağlayacağız. Yılda 2 defa verilecek bu destek sayesinde 150 bin öğrencimiz ailelerin yanına herhangi bir yük getirmeden gidecek.

  • ÜNİVERSİTE ULAŞIM DESTEĞİ BAŞVURULARI NASIL YAPILACKA?

    Üniversite öğrencilerine sağlanacak ulaşım desteği başvrularına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

  • ÜNİVERSİTE ULAŞIM DESTEĞİ PARASI NE KADAR VERİLECEK?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 150 bin öğrenciye yılda 2 defa ulaşım desteği sağlanacağını açıkladı. Üniversite ulaşım desteği parası henüz belli olmadı.

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