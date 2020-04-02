Üniversite öğrencileri yeni tasarımla 24 dakikada yüz koruyucu siperlik üretiyor

02 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Öğrenciler, Karatay Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Halil Sevim öncülüğünde, yeni tip koronavirüsle mücadelede sağlık çalışanlarına destek için harekete geçti.
Salgın sürecinde acil maske ihtiyacını karşılamak için ellerinde bulunan son teknoloji 3D yazıcıları kullanmaya karar veren öğrenciler, yapımı genellikle 1,5-2 saat süren maskeyi yeniden tasarladı.
Hayırseverlerden ücretsiz temin ettikleri, her biri için 10 gram ham madde ile tasarladıkları maskeyi 24 dakikada kullanıma hazır hale getiren öğrenciler, seri bir şekilde üretilen maskeleri de kentteki hastanelere teslim ediyor.
Sevim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 ile mücadele için kurulan "3 Boyutlu Destek" hareketinin kendilerine ilham olduğunu, sağlık çalışanlarının sağlığını koruma amacıyla üretime başladıklarını söyledi.
İlk siperlik maskeyi yaklaşık 3 saatte ürettiklerini belirten Sevim, "Biz bir tasarımcı gözüyle maskeyi inceledik ve geliştirilebilir, daha hızlı üretilebilir olduğunu fark ettik. Dolayısıyla maskeyi alıp sıfırdan tasarlama yoluna gittik. Bu sayede, tasarımı güncellediğimiz için hem üretim süresini 24 dakikaya indirmiş olduk, 24 dakikada bir maske üretecek hale geldik hem de aynı oranda ham maddeden tasarruf etmiş olduk." diye konuştu.
Tasarımlarında daha az ham madde kullandıklarını dile getiren Sevim, şöyle konuştu:
"Siperlik, sağlık çalışanlarının enfekte hastalarla doğrudan temas halindeyken, konuşan, öksüren ya da hapşıran hastaların etrafa saçtıkları partiküllerden korunma amacıyla taktıkları bir donanım. Bizler, fonksiyonel olarak bir kayıp yaşanmadan, aynı fonksiyona sahip, aynı işlevi karşılayan bir maskenin daha hızlı üretimini gerçekleştirmiş olduk. Maskede 10 gram ham madde kulanıyoruz. Üretimde şu an en önemli şey hız. Virüsün çok hızlı yayılması ve hekimlerin maskeye acil ihtiyaç duymaları dolayısıyla süre çok önem arz ediyor."
- Nişasta esaslı maddeden maske üretiyorlar
Tasarımlarıyla, daha az ham madde kullanarak daha fazla maske ortaya çıkardıklarını, talep edildiği halde tasarımlarını diğer gönüllülerle de paylaşabileceklerini vurgulayan, Sevim, "Kulandığımız ham madde de kesinlikle sağlığa zararlı bir madde değil. Nişasta esaslı PLA isimli bir ham maddedir. Sağlığa bir zararı ya da yan etkisi yoktur. Hekimlerimiz gönül rahatlığıyla kulanabilir." dedi.
Sevim, 600 siperlikli maskeyi sağlık çalışanlarına teslim ettiklerini sözlerine ekledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!