Üniversite öğrencileri için kampüste aşı imkanı

Sağlık Bakanlığı, Gazi Üniversitesi'nde 5 Ekim'de 'Covid-19 Aşı Birimi' oluşturdu. Çeşitli nedenlerle memleketlerinde aşılarını yaptıramayan öğrenciler ile akademik ve idari personel de aşı biriminde aşılarını yaptırmaya başladı.
Rektör Prof. Dr. Musa Yıldız da 4'üncü doz aşısını üniversitedeki aşı biriminde yaptırdı. 2 doz Sinovac, 1 doz BioNTech aşısı yaptıran Rektör Prof. Dr. Musa Yıldız, 4'üncü doz BioNTech aşısını olduktan sonra aşı çağrısında bulundu.
'ÖĞRENCİLERİMİZ RAHATLIKLA AŞILARINI OLUYOR'
Prof. Dr. Yıldız, koronavirüse karşı şu anda kendisini daha korumalı hissettiğini belirterek, "İlk aşımı 14 Ocak'ta Sinovac olmuştum, 11 Şubat'ta ikinci Sinovac dozumu olmuştum. 1 Temmuz'da BioNTech birinci dozunu olmuştum, bugün de ikinci dozunu olmak nasip oldu. 4'üncü dozumuzu olarak kendimizi koronavirüse karşı koruma altına almış olduk. Sağlık Bakanımıza çok teşekkür ediyorum, öğrencilerimizden memleketlerinde aşı yaptırma imkanı bulamayanlar için aşı merkezi oluşturmuş olduk. Öğrencilerimiz aşı merkezinde rahatlıkla aşılarını olabiliyorlar. Belli sebeplerle imkan bulamayan personelimiz de gelip burada aşılarını yaptırabiliyor. Ben de öğrencilerimizin aşı olmasını teşvik etmek için burada aşımı oldum. Öğrencilerimize, akademik ve idari personelimizden aşı olamayanlara buradan çağrıdan bulunmak istiyoruz. Kendilerine bu kolay imkan sunulmuşken bir an önce gelip aşılarını olmalarını tavsiye ediyoruz" diye konuştu.
'OKULLARIN KAPANMASINI İSTEMİYORUZ'
Prof. Dr. Yıldız'ın ardından aşı biriminde koronavirüs aşısını yaptıran, 4'üncü sınıf öğrencisi Muteber Cansu Harputluoğlu, "İlk dozumu memleketimde olmuştum. İkinciyi burada oldum. Benim için kolaylık oldu, hastaneye gitmek zorunda kalmadım. Herkesin aşı olmasını istiyorum. Okulların kapanmaması, normal hayata dönebilmek için herkes aşısını olsun. Okulların bir daha kapanmasını istemiyoruz" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!