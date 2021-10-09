Üniversite öğrencileri için kampüste aşı imkanı

DHA

Sağlık Bakanlığı, Gazi Üniversitesi'nde 5 Ekim'de 'Covid-19 Aşı Birimi' oluşturdu. Çeşitli nedenlerle memleketlerinde aşılarını yaptıramayan öğrenciler ile akademik ve idari personel de aşı biriminde aşılarını yaptırmaya başladı.

Rektör Prof. Dr. Musa Yıldız da 4'üncü doz aşısını üniversitedeki aşı biriminde yaptırdı. 2 doz Sinovac, 1 doz BioNTech aşısı yaptıran Rektör Prof. Dr. Musa Yıldız, 4'üncü doz BioNTech aşısını olduktan sonra aşı çağrısında bulundu.

'ÖĞRENCİLERİMİZ RAHATLIKLA AŞILARINI OLUYOR'

Prof. Dr. Yıldız, koronavirüse karşı şu anda kendisini daha korumalı hissettiğini belirterek, "İlk aşımı 14 Ocak'ta Sinovac olmuştum, 11 Şubat'ta ikinci Sinovac dozumu olmuştum. 1 Temmuz'da BioNTech birinci dozunu olmuştum, bugün de ikinci dozunu olmak nasip oldu. 4'üncü dozumuzu olarak kendimizi koronavirüse karşı koruma altına almış olduk. Sağlık Bakanımıza çok teşekkür ediyorum, öğrencilerimizden memleketlerinde aşı yaptırma imkanı bulamayanlar için aşı merkezi oluşturmuş olduk. Öğrencilerimiz aşı merkezinde rahatlıkla aşılarını olabiliyorlar. Belli sebeplerle imkan bulamayan personelimiz de gelip burada aşılarını yaptırabiliyor. Ben de öğrencilerimizin aşı olmasını teşvik etmek için burada aşımı oldum. Öğrencilerimize, akademik ve idari personelimizden aşı olamayanlara buradan çağrıdan bulunmak istiyoruz. Kendilerine bu kolay imkan sunulmuşken bir an önce gelip aşılarını olmalarını tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

'OKULLARIN KAPANMASINI İSTEMİYORUZ'

Prof. Dr. Yıldız'ın ardından aşı biriminde koronavirüs aşısını yaptıran, 4'üncü sınıf öğrencisi Muteber Cansu Harputluoğlu, "İlk dozumu memleketimde olmuştum. İkinciyi burada oldum. Benim için kolaylık oldu, hastaneye gitmek zorunda kalmadım. Herkesin aşı olmasını istiyorum. Okulların kapanmaması, normal hayata dönebilmek için herkes aşısını olsun. Okulların bir daha kapanmasını istemiyoruz" dedi.