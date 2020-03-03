Üniversite öğrencileri hurda gemide mesleğe hazırlanıyor - ORDU

03 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Okulun müdür yardımcısı Öğretim Görevlisi Cihan Nacak:- "Öğrenciye her ne kadar denizcilik eğitimi verseniz de o havayı yaşatamıyorduk ama burada makinelerin arasına girdiğinde bile çocuğun zaten bir şekilde havası değişiyor"- Gemi Makineleri İşletme Bölümü Öğrencisi İrem Mavi:- "Derslerimiz gemi içinde birebir devam ediyor. Bu durum mesleğe atıldığımızda çok yararlı olacak" Ordu'da üniversite öğrencileri, kullanım ömrünü tamamlanmasının ardından bakımdan geçirilen gemide denizcilikle ilgili mesleki eğitimlerini alıyor.Ordu Üniversitesi (ODÜ) Fatsa Meslek Yüksekokulu, 2013 yılında, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı TCSG 124 gemisini, denizdeki kullanım süresini tamamlamasının ardından hibe yoluyla bünyesine kazandırdı.Öğrencilerin eğitiminde kullanılması amacıyla bakımdan geçirilen gemide, uygulamalı derslerin yapılabileceği bölümler oluşturuldu.Öğrencilerin kullanımına 2014'te sunulan gemide, gemi makineleri ve elektronik harita simülatörleri ile makine dairesi alanları bulunuyor.Fatsa Meslek Yüksekokulu bünyesinde Gemi Makineleri İşletme ve Deniz Ulaştırma İşletme bölümleri öğrencileri, gemideki uygulamalı eğitimler ile mesleğe daha etkin hazırlanıyor.Okulun müdür yardımcısı Öğretim Görevlisi Cihan Nacak, AA muhabirine, hurda halde aldıkları geminin tadilat ve bakımının 4 ayda tamamlandığını anlatarak, "En güzel tarafı da gemi içerisindeki bütün tadilatları öğrencilerimizle yaptık. Tulumlarımızı giydik, makine dairesine girdik, boyalarımızı yaptık, makine bakımlarını yaptık. Öğrencilerimiz bu geminin her anında bizlere yardımcı oldu." dedi.- "Öğrenciler daha çok bu gemide ders işlemek istiyorlar"Burada öğrencileri mesleğe çok iyi şekilde hazırlamayı amaçladıklarını vurgulayan Nacak, öğrencinin gemiye çıkmasının bile başlı başına bir eğitim olduğunu aktararak, şunlar belirtti:"Bu gemi projesini Türkiye'de ilk defa biz gerçekleştirdik. Öğrenciye her ne kadar denizcilik eğitimi verseniz de o havayı yaşatamıyorduk ama burada makinelerin arasına girdiğinde bile çocuğun zaten bir şekilde havası değişiyor. Öğrenciler daha çok bu gemide ders işlemek istiyorlar."- "Dersleri yaşayarak öğrendiğimiz için daha faydalı oluyor"Gemi Makineleri İşletme 2'nci sınıf öğrencisi Taner Budak, Balıkesir'den bu okulu araştırarak geldiğini belirtti.Gemi içerisinde yaptıkları uygulamalarla ilerisi için kendisine katkı sağlayabildiğine işaret eden Budak, "Şimdiden tecrübe kazanıyoruz. El yatkınlığı olsun, hafızada bir şeyleri canlandırmak olsun, bize ekstra katkısı oluyor." ifadesini kullandı.İrem Mavi ise dersleri pratik ve teorik olarak gördüklerini belirterek, "Derslerimiz gemi içinde birebir devam ediyor. Bu durum, mesleğe atıldığımızda çok yararlı olacak." değerlendirmesinde bulundu.Burak Demir de dersleri yaşayarak öğrendikleri için kendileri için daha faydalı olduğunu kaydetti.
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