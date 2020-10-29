Üniversite öğrencileri gökyüzüne 97 Türk bayraklı balon bıraktı - DÜZCE

AA

Raziye Begüm Sultan Kız Yurdu'nda kalan 97 üniversitesi öğrencisi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kasamında ellerindeki Türk bayrakları ve Türk bayraklı balonlarla bahçede toplandı.Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun şekilde sıralanan öğrenciler, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı eşliğinde saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu.Gençlik Marşı'nı da seslendiren öğrenciler, daha sonra ellerindeki bayrakları gökyüzüne bıraktı.Yazıcı, gazetecilere, Cumhuriyetin 97. yıl dönümünün kutlandığı bu günde anlamlı bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.Gençlerle bir araya geldiklerini belirten Yazıcı, "İnşallah gençlerimizle birlikte Cumhuriyetimiz sonsuza kadar devam edecek." dedi.