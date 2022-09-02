AA

Tarım arazilerinin üçte ikisini fındık bahçelerinin oluşturduğu Kocaali ilçesindeki Alandere ve Açmabaşı mahallelerinde 35 derece sıcağın altında mesai yapan üniversite öğrencileri yaz tatillerini çalışarak geçiriyor.

Mardin'den gelen Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilimleri Öğretmenliği 2. sınıf öğrencisi Gülistan Arslan (21), AA muhabirine, ailesine destek sağlamak için burada bulunduğunu belirtti.

Arslan, babasının özellikle kız çocuklarının okumasını istediğini dile getirerek, "Her zaman destekçimiz. Okumamız için bizi Aydın'a gönderdi. Babam, 'Erkekler her türlü kendi ayakları üstünde durur. Kızlar evlendikten sonra kocasının eline bakmasın. Siz yapın, siz edin.' diyor." ifadesini kullandı.

Hayalinin öğretmenlik olduğunu anlatan Arslan, "Özellikle doğudaki kızlara söylüyorum. Çalışın kendinizi kurtarın. Çoğu arkadaşım okulunu bırakmış, 18 yaşından sonra hemen evleniyor. Biz bunu istemiyoruz." şeklinde konuştu.

"KAZANDIĞIM PARAYLA OKUL KİTAPLARIMI ALIYORUM"

Harran Üniversitesi Arkeoloji Bölümü 3. sınıf öğrencisi Melike Çifteri (20) de defter, kitap, yol parası ve harçlık ihtiyaçlarını karşılamak için yazın fındık toplamaya geldiklerini aktararak "Buradan kazandığım parayla okul kitaplarımı alıyorum. Aileme yük olmuyorum. Ailemin katkısını ve desteğini her zaman hissediyorum. Annemin ve babamın destekleriyle bu dereceye geldim, onların desteği ile her zorluğu aşabiliyorum." dedi.

Fındık bahçesi sahibi Ersan Demir de öğrenciler için elinden gelen desteği verdiğini belirterek "Kaymakamlığın belirlemiş olduğu fiyat listesine bağlı kalmıyoruz. Üniversite okuyan öğrencilerimize evlerine giderken ailelerini de rahatlatacak şekilde destek veriyoruz." diye konuştu.