Üniversite öğrencileri arasındaki bıçaklı kavga: 3 yaralı

AA

Edinilen bilgiye göre, Konarlı Mahallesi'nde iki öğrenci grubu arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

İki grubun da birbirine bıçakla saldırdığı kavgada öğrencilerden T.N, Y.A. ve E.K. bıçak darbeleriyle yaralandı.

Olay yerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralı öğrencileri İskenderun Devlet Hastanesine kaldırdı. AA'nın haberine göre; gözaltına alınan M.Ü.T. ve M. A, suç aletleriyle emniyete götürüldü.