Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde 2016 yılında üniversiteden mezun olan ve halen üniversite eğitimine devam eden Duran Bircan, ailesiyle beraber besledikleri 300 koyuna çobanlık yapıyor.

İHA'nın haberine göre Kayseri’nin Yahyalı ilçesine bağlı Kirazlı Mahallesi'nde yaşayan 23 yaşındaki Duran Bircan, 2016 yılında muhasebe bölümünden mezun oldu. Üniversiteden sonra açık öğretim üniversitesi adalet bölümünü kazanan Bircan, mesleğini bırakarak, çobanlık yapmaya karar verdi. Ailesiyle beraber beslediği 300 koyuna çobanlık yapan Bircan, yaptığı işten mutlu olduğunu kaydetti. Her gün sabahın erken saatlerinde kalkarak gözü gibi baktığı koyunlarını otlatmaya çıkaran üniversite mezunu Duran Bircan, azmiyle hem çevresindekilerin hem de ailesinin takdirini topluyor.

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ'Nİ KAZANDI



Çobanlık hikayesini anlatan Bircan, “2014 yılında Sivas Cumhuriyet Üniversitesini kazandım. Üniversiteyi kazandıktan sonra Sivas’a gittim. Orada 2 yıl okudum ve okuldan sonra tekrar memleketime geldim. Buraya geldikten sonra küçükbaş hayvancılıkla uğraşmaya karar verdik. Bu işe 105 hayvanla başladık. Bu sayıyı artırarak 193’e çıkardık. Bu işi daha kapsamlı yapmak için düşünürken, 300 koyun projesini duyduk. İlçe tarıma giderek başvuru yaptık. O sırada 8 kişi projeden faydalanmak için başvurmuş. Başvurusu kabul edilen 2 kişiden 1’i ben oldum. Daha sonra giderek mallarımızı seçtik. Şu anda 193 olan koyun sayımızı 300’e tamamladık” dedi.

"KENDİ İŞİMDE RAHAT OLMAYACAĞIMI DÜŞÜNDÜM"



Mezun olduğu muhasebe mesleğinde rahat edemeyeceği için bu işi seçtiğini belirten Duran Bircan, “Kendi işimde rahat olamayacağımı düşündüm. Bu iş bana daha yakın geldi. Küçükbaş hayvancılık bizim ata mesleğimizdir. O yüzden bu işi yapmaya karar verdim. Şu anda bu işi yapıyorum. Beni görenler şaşırıyor ama bu işi yapmaktan memnunum. Bize bu desteği sağlayanlardan da Allah razı olsun” şeklinde konuştu.