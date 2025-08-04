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        Haberler Bilgi Gündem Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? Üniversite kayıtları nasıl yapılır, gerekli belgeler neler?

        Üniversite kayıtları nasıl yapılır, ne zaman başlıyor?

        YKS tercih sürecinin başlamasıyla birlikte gözler üniversite kayıt tarihlerine çevrildi. 1-13 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek tercih işlemleri sonrası, adaylar yerleştirme sonuçlarını heyecanla bekleyecek. Üniversite hayaline bir adım daha yaklaşan adaylar için şimdi sırada kayıt maratonu var. Peki, üniversite kayıtları ne zaman başlıyor, süreç nasıl işleyecek? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.08.2025 - 23:08 Güncelleme: 04.08.2025 - 23:08
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        • 1

          YKS tercih dönemi heyecanı tüm hızıyla sürerken, adaylar şimdiden üniversite kayıtlarının başlayacağı tarihi araştırmaya başladı. ÖSYM tarafından 1 Ağustos’ta erişime açılan tercih ekranı, 13 Ağustos’a kadar açık kalacak. Tercih işlemlerini tamamlayan milyonlarca aday, şimdi gözlerini kayıt günleri ve gerekli belgelere çevirdi. Üniversiteli olma hayalini gerçeğe dönüştürmek için geri sayım başladı. İşte merak edilenler...

        • 2

          ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

          YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 1-3 Eylül 2025 tarihleri arasında alınacak.

          Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklar.

        • 3

          Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacak.

          Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2025 tarihi mesai bitimine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde Açık Öğretim Liseleri öğrencilerinden bir yükseköğretim kurumuna yerleşen adayların ise mezun olduklarına ilişkin belgelerini 30 Ocak 2026 tarihi mesai bitimine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde, asıl kayıtları yapılacak

          Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacak.

        • 4

          ÜNİVERSİTE KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

          a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

          b) Yükseköğretim kurumlarına kayıt işlemlerinde öğrencinin YÖKSİS veri tabanında başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olduğunun tespit edilmesi halinde aynı düzeyde örgün bir programa kayıt yaptırmaması halinde ortaöğretim diplomasının aslı olmadan da kaydı yapılarak daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan bu bilgi teyit edilecektir.

          c) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

          ç) Yükseköğretim kurumları tarafından talep edilmesi durumunda 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

          d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

        • 5

          e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.

          Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

          Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK), ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.

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