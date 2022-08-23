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KAYIT EKRANI: Son günler! Üniversite kayıtları başladı mı, ne zaman bitecek? 2022-2023 Üniversite kayıtları ne zaman yapılacak? Üniversite kayıtları için gerekli belgeler/evraklar neler? e-Devlet üniversite e-kayıt linki ekranı

Üniversite kayıt tarihleri takvimi: 2022-2023 Üniversite kayıtları başladı mı, son gün ne zaman?

Üniversite adaylarının yakından takip ettiği kayıt işlemleri 22 Ağustos tarihi itibarıyla başladı. YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında alınmasıyla gözler üniversite kayıt işlemlerine çevrilmişti. Henüz kayıt işlemlerini gerçekleştiremeyen adaylar "Üniversite kayıtlarında son tarih ne, nasıl, nereden yapılır?" gibi sorulara yanıt arıyor. İşte 2022-2023 üniversite kayıt tarihleri ile e- kayıt ekranı...

23.08.2022 - 08:41 | Güncelleme: ABONE OL

  • Üniversite e- kayıt işlemleri geçtiğimiz günlerde başladı. Üniversitelerin ne zaman açılacağı ve kayıt tarihleri günün en çok araştırılan konuları arasında yerini aldı. YÖK tarafından açıklanan üniversite kayıtları tarihini ve "Üniversite kayıtları için gerekli evraklar neler, son gün ne zaman?" soruların yanıtlarını sizler için haberimizde derledik. İşte detaylar...

  • YKS 2022 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!

    ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tarafından yapılan açıklamaya göre 2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayadı. Adaylar tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden gerçekleştirdi. YKS tercih sonuçları 15 Ağustos Pazartesi günü adayların erişimine açıldı.

  • 2022-2023 ÜNİVERSİTE KAYIT İŞLEMLERİ BAŞLADI!

    YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler puan ve başarı sıralamalarına göre üniversiteye kayıt hakkı kazanacaklar. İyi bir üniversite hayaliyle sınava giren milyonlarca öğrenci, kayıt işlemlerini 22-26 Ağustos 2022 günleri arasında tamamlayacak. Elektronik üniversite kayıtları ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında alınacak.

    ÜNİVERSİTE E-KAYIT EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

  • ÜNİVERSİTE KAYITLARI NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

    Üniversiteye yerleşen adaylar https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-devlet şifreleri ile kayıt işlemlerini gerçekleştirecekler. 

    E-Devlet üniversite e kayıtları öğrenci için zorunlu olmayıp isteğe bağlı olarak yapılır. Elektronik kayıt işlemini gerçekleştirmeyen öğrenciler üniversite kayıtlarını, yerleştikleri yükseköğretim kurumunda gerçekleştirebilirler.

    E-DEVLET ÜNİVERSİTE KAYIT EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

  • ÜNİVERSİTE KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

    ÖSYM tarafından yayınlanan YKS tercih kılavuzu ile birlikte üniversite kayıtları için gereken belgeler de netlik kazandı. ÖSYM tarafından açıklanan üniversite kayıt evrakları şu şekilde;

    Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi,

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