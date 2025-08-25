Üniversite kayıt tarihleri: Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor?
YKS tercih sonuçları açıklanırken, üniversite kayıt tarihleri gündemi meşgul etmeye başladı. Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler üniversite kayıt tarihlerine çevrildi. Öğrenciler, belirtilen tarihler aralığında üniversite kaydı için gerekli olan belgelerle gelerek kaydını yaptırabilecek. Peki, "Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor?" İşte 2025-2026 üniversite kayıt takvimi...
Üniversite kayıtları için geri sayım başladı. Adaylar, üniversite kayıtlarını gerekli olan belgelerini hazırlayarak, 'e-Devlet' üzerinden veya üniversitelerin belirlediği kayıt merkezlerinde yapılabilecek. Peki, "Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor, kayıt için gerekli olan belgeler neler?" İşte üniversite kayıtlarının başlayacağı tarih...
ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?
Üniversite kayıt işlemleri 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacak.
Elektronik kayıtlar ise 1-3 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacaktır.
ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILIR?
Üniversite kayıtları, adayların e-Devlet üzerinden veya üniversitelerin belirlediği kayıt merkezlerinde yapılabilecek. Adayların, kayıt için gerekli belgeleri hazırlayarak belirtilen tarihlerde başvuruda bulunmaları önemlidir. E-Devlet üzerinden kayıt işlemini tamamlayan adayların, kayıt belgelerini fiziki olarak üniversiteye teslim etmeleri gerekmeyebilir.
ÜNİVERSİTE KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi
b) Yükseköğretim kurumlarına kayıt işlemlerinde öğrencinin YÖKSİS veri tabanında başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olduğunun tespit edilmesi halinde aynı düzeyde örgün bir programa kayıt yaptırmaması halinde ortaöğretim diplomasının aslı olmadan da kaydı yapılarak daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan bu bilgi teyit edilecektir.
c) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
ç) Yükseköğretim kurumları tarafından talep edilmesi durumunda 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge
e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.
Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.