Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Üniversite kayıt tarihleri 2025: Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor, kayıt için gerekli olan belgeler neler?

        Üniversite kayıt tarihleri: Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor?

        YKS tercih sonuçları açıklanırken, üniversite kayıt tarihleri gündemi meşgul etmeye başladı. Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler üniversite kayıt tarihlerine çevrildi. Öğrenciler, belirtilen tarihler aralığında üniversite kaydı için gerekli olan belgelerle gelerek kaydını yaptırabilecek. Peki, "Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor?" İşte 2025-2026 üniversite kayıt takvimi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.08.2025 - 20:29 Güncelleme: 25.08.2025 - 20:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Üniversite kayıtları için geri sayım başladı. Adaylar, üniversite kayıtlarını gerekli olan belgelerini hazırlayarak, 'e-Devlet' üzerinden veya üniversitelerin belirlediği kayıt merkezlerinde yapılabilecek. Peki, "Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor, kayıt için gerekli olan belgeler neler?" İşte üniversite kayıtlarının başlayacağı tarih...

        • 2

          ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

          Üniversite kayıt işlemleri 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacak.

          Elektronik kayıtlar ise 1-3 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacaktır.

        • 3

          ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILIR?

          Üniversite kayıtları, adayların e-Devlet üzerinden veya üniversitelerin belirlediği kayıt merkezlerinde yapılabilecek. Adayların, kayıt için gerekli belgeleri hazırlayarak belirtilen tarihlerde başvuruda bulunmaları önemlidir. E-Devlet üzerinden kayıt işlemini tamamlayan adayların, kayıt belgelerini fiziki olarak üniversiteye teslim etmeleri gerekmeyebilir.

          ÜNİVERSİTE E-KAYIT EKRANI İÇİN TIKLAYIN

        • 4

          ÜNİVERSİTE KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

          a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

          b) Yükseköğretim kurumlarına kayıt işlemlerinde öğrencinin YÖKSİS veri tabanında başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olduğunun tespit edilmesi halinde aynı düzeyde örgün bir programa kayıt yaptırmaması halinde ortaöğretim diplomasının aslı olmadan da kaydı yapılarak daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan bu bilgi teyit edilecektir.

          c) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

        • 5

          ç) Yükseköğretim kurumları tarafından talep edilmesi durumunda 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

          d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

          e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.

          Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine toplantısı sonrası açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine toplantısı sonrası açıklama
        MİT Başkanı Kalın Hafter ile görüştü
        MİT Başkanı Kalın Hafter ile görüştü
        Trump: Güvenlik garantilerini destekleyeceğiz
        Trump: Güvenlik garantilerini destekleyeceğiz
        G.Saray, Singo için Monaco'yla anlaştı!
        G.Saray, Singo için Monaco'yla anlaştı!
        Hangi ülkeler deniz suyunu içiyor?
        Hangi ülkeler deniz suyunu içiyor?
        İsrail Gazze'de hastaneye saldırdı!
        İsrail Gazze'de hastaneye saldırdı!
        Galatasaray'dan orta sahaya yıldız takviye!
        Galatasaray'dan orta sahaya yıldız takviye!
        Rus yüzücü İstanbul Boğazı'nda kayboldu
        Rus yüzücü İstanbul Boğazı'nda kayboldu
        25 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        25 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        Filenin Sultanları son 16 turunda!
        Filenin Sultanları son 16 turunda!
        Memur zammı bu hafta belli olacak
        Memur zammı bu hafta belli olacak
        Barış Alper Yılmaz'da son durum!
        Barış Alper Yılmaz'da son durum!
        Hollandalı 2 çocuk ölmüştü! 2 işletmeden 4 kişi gözaltına alındı!
        Hollandalı 2 çocuk ölmüştü! 2 işletmeden 4 kişi gözaltına alındı!
        Beşiktaş yeni transferini açıkladı!
        Beşiktaş yeni transferini açıkladı!
        TMSF'den 12 ihale
        TMSF'den 12 ihale
        Bu yaz neler yedim
        Bu yaz neler yedim
        İş Bankası Genel Müdürü Aran'dan faiz değerlendirmesi
        İş Bankası Genel Müdürü Aran'dan faiz değerlendirmesi
        Kanserle mücadele eden Evre Başak Clarke hayatını kaybetti
        Kanserle mücadele eden Evre Başak Clarke hayatını kaybetti
        Hande Hakan'ı sildi
        Hande Hakan'ı sildi
        25-31 Ağustos haftalık burç yorumları
        25-31 Ağustos haftalık burç yorumları
        Habertürk Anasayfa