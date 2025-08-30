Habertürk
        Haberler Gündem Üniversite kampüsündeki kafede kız arkadaşını öldürüp, intihar etti

        Üniversite kampüsündeki kafede kız arkadaşını öldürüp, intihar etti

        Sarıyer'de Ayberk Kurtuluş üniversitenin kampüsündeki kafede kız arkadaşı Hilal Özdemir'i silahla vurarak öldürdükten sonra intihar etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.08.2025 - 23:37 Güncelleme: 30.08.2025 - 23:43
        Olay, saat 19.30 sıralarında Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü Yerleşkesi içerisinde bulunan kafenin önünde meydana geldi.

        İddiaya göre, Ayberk Kurtuluş henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı kız arkadaşı Hilal Özdemir'i silahla ateş ederek öldürdü. Kurtuluş daha sona silahla kendine ateş ederek yaşamına son verdi.

        İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

        #ayberk kurtuluş
        #Boğaziçi Üniversitesi
        #haberler
