25 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Baykuşların bir ağacın üzerindeki halleri Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Doğa Koruma Biyoizlem Uygulama ve Araştırma Merkezi (DOKOBİM) Müdürü Doç. Dr. Uğur Cengiz Erişmiş tarafından görüntülendi.
AA'nın haberine göre genellikle ormanları yaşam alanı olarak seçen, dünyanın bazı bölgelerinde nesli tehlike altında olduğu için koruma altında olan kulaklı orman baykuşları, güvenli hissettiği bölgeleri yaşam alanı olarak seçiyor.
DOKOBİM Müdürü Doç. Dr. Uğur Cengiz Erişmiş, bu kuşların kampüs içinde ilk kez bir koloni şeklinde görüntülendiğini dile getirdi. Kulaklı orman baykuşlarının 3 yıldan bu yana kampüsün farklı bölgelerinde görüldüğünü ve izlendiğini aktaran Erişmiş, şunları söyledi:
"Kulaklı orman baykuşu, isminden de anlaşılacağı üzere orman ve yerleşim yerlerinde bulunuyor. Bu yerler, doğal olarak türün kendini güvende hissettiği ve beslenme açısında sıkıntı yaşamayacağı alanlar oluyor. Küçük memelilerin yoğun olduğu yerlerde yaşıyorlar. Üniversitemizde, aslında 2016'dan beri izlediğimiz bu türümüz, bölgesel olarak 3 lokalde vardı. Bu 3 lokal içerisindeki alanlara yavruladılar. Yavru sayıları da takibimizde idi. Bu hafta içerisinde ilk defa 9 baykuşu aynı ağaç üzerinde gördüm. Kara yolundan uzak, güvenli, huzurlu bir ortam olması nedeniyle burayı tercih ediyorlar. Umarım kalıcı olurlar."
"YABAN HAYATI ZENGİNLİĞİMİZ VAR"
Erişmiş, kampüsün, yaban hayatı konusunda oldukça iyi bir durumda olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:
"Bu binanın hemen üstünde kerkenezimiz var. Baharın özellikle çok güzel pikler yapıyorlar, onları görebiliyoruz. Şu anda kuş türü içerisinde en fazla bulunan tür saksağan. Kışı, saksağanı çok fazla görerek geçireceğiz. Diğer türlerden, bizim fotokapanımızda rastladığımız kara leylek var. 'Kuyruk sallayan' dediğimiz bir türümüz de var. Yaban hayvanı olarak baktığımızda tilki mevcut. Tavşan, kaya sansarı, yeşil kertenkele türlerimiz de var."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!