Üniversite hastanesinde ozonla ameliyatsız bel fıtığı tedavisi

KKÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Adnan Özdemir, fıtık içi ozon tedavisinin dünyada yaygın kullanıldığını söyledi.
Hastanelerinde de bu yöntemi uyguladıklarını anlatan Özdemir, "Bel ağrısı olan hastalarımız müracaat ettiğinde öncelikle MR görüntülerini değerlendiriyoruz ve muayene bulgularına bakıyoruz. Ozon tedavisinin uygun olup olmadığına kanaat getirdikten sonra hastalara işlemlerimizi yapıyoruz" dedi.
Bu yöntemi uyguladıkları hastaların tedavisinde büyük oranda başarı sağladıklarını aktaran Özdemir, şu bilgileri verdi: "Fıtık içi ozon tedavisi genelde tek seansta uyguladığımız bir tedavi metodu. Farklı seanslara gerek kalmıyor. Hastamızı yaklaşık 30 dakikalık bir işleme alıyoruz. İşlem bittikten sonra gündelik hayatına devam edebiliyor. Ayrıca bunu genel anestezi altında yapmıyoruz. Sadece bölgesel bir uyuşturma yapıyor ve işlemimizi gerçekleştiriyoruz. Uygun hastaları seçtiğimiz takdirde yüzde 90'a kadar başarı sağlanıyor."
Özdemir, "Fıtık içerisine ozonu verdiğimizde fıtıkta büzüşme yapıyoruz. Bu büzüşmeyle birlikte dışarıya çıkan yani fıtıklaşan kısım tekrar içeriye doğru giriyor. Böylelikle sinirlere olan baskı azalıyor. Bu, direkt ağrıların, şikayetlerin nedenini ortadan kaldırmaya yönelik bir tedavi. Sadece ağrıyı kesmeye yönelik bir tedavi değil" diye konuştu.
"HASTA MEMNUNİYETİ ÜST DÜZEYDE"
Yaklaşık 6 aydır uyguladıkları tedavide hasta memnuniyetinin en üst düzeyde olduğunu aktaran Özdemir, Antalya, Tokat, Mardin, Şanlıurfa ve Ankara'dan da hastaların kendilerine başvurduğunu kaydetti.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden gelen 32 yaşındaki Mehmet Özkılıç da yaklaşık 10 yıldır bel ağrısı çektiğini ifade etti.
Kırıkkale'deki tedavi yöntemini sosyal medyadan öğrendiğini anlatan Özkılıç, "Hocayla iletişime geçtim ve buraya geldim. Tedavimi olup, ağrılarımdan kurtulacağım inşallah. Aynı gün memleketime dönebileceğim" dedi.
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