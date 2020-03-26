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Koronavirüs tedbirleri kapsamında Sağlık Bakanlığı hastaneleri için getirilen sınavsız personel alımı üniversite hastanelerine de tanındı. Konuyla ilgili yönetmelik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla mükerrer Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca, 2020 yılı içerisinde devlet üniversitelerine ait hastanelerde istihdam edilmek üzere temizlik hizmetleri, güvenlik ve koruma hizmetleri ile bakım ve onarım hizmetleri için alınacak işçiler, sınava tabi tutulmaksızın doğrudan noter kurasıyla belirlenebilecek.

Bu durumda, öncelikler de dahil olmak üzere talep şartlarına uygun tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday doğrudan kurayla belirlenecek. Rektörlükçe yapılacak değerlendirme sonucunda, asıl adaylardan gerekli şartları taşımayanların yerine sırası ile aranan şartları haiz yedek adaylar işe alınacak.